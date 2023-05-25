Звезда шоу Первого канала рассказал о невыполненном обещании продюсера

Звезда «Фабрики звезд-3» Киреев: продюсер Шульгин не выполнил обещание о записи альбома

Российский певец, серебряный призер музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд-3» на Первом канале Александр Киреев заявил, что продюсер третьего сезона программы Александр Шульгин не выполнил данное ему обещание по записи альбома. Об этом он рассказал в проекте «Фабрика с Яной Чуриковой» на YouTube.

Ведущие проекта напомнили, что в финале «Фабрики звезд-3» Шульгин, поздравляя Киреева со вторым местом, пообещал ему лично записать дебютный альбом. Певец заверил, что в итоге альбом не был записан. При этом, по словам звезды «Фабрики звезд», ему до конца неясно, почему так случилось.

«Особенно потому что я видел, во-первых, особое отношение к себе от Александра Валерьевича [Шульгина], мне кажется, это и в эфире было видно... Какой-то был коннект у нас с ним. Во-вторых, после "Фабрики" мы какое-то время довольно плотно общались» , — рассказал Киреев. Он добавил, что приезжал в офис к Шульгину и беседовал с продюсером о творческих задумках, однако «дальше это не пошло».

Ранее финалист первого сезона «Фабрики звезд», диджей Михаил Гребенщиков рассказал о проблемах с выигранной в реалити-шоу квартирой. Герой проекта заявил, что не сразу получил обещанный приз. Помимо того, он заверил, что квартира находилась в отдаленном районе Москвы и в ней не было балкона.