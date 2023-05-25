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12:17, 25 мая 2023Бывший СССР

Спикер Рады посочувствовал семьям погибших в Волынской резне

Спикер Рады Стефанчук посочувствовал семьям погибших в Волынской резне, выступая в Польше

Фото: Abdulhamid HoÅbaÅ / Anadolu Agency / Getty Image

В Киеве понимают боль от потери близких людей во время Волынской резни, заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, посочувствовав полякам. Его слова передает РИА Новости.

«Мы понимаем вашу боль от потери своих самых любимых. Всем семьям и потомкам жертв тогдашних событий на Волыни я выражаю искреннее сочувствие и благодарность за сохранение светлой памяти о своих предках», — заявил Стефанчук, выступая в парламенте Польши.

В своей речи он указал, что говорит о памяти, призывающей не к ненависти, но служащей предостережением от повторения событий.

Ранее посол Украины в Варшаве Василий Зварыч в социальных сетях раскритиковал слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о необходимости Киева извиниться за Волынскую резню. Вскоре публикацию Зварыч удалил.

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Алевтина Запольская
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