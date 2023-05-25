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19:57, 25 мая 2023Бывший СССР

Министр обороны Швеции прибыл в Киев

Президент Украины Зеленский заявил, что министр обороны Швеции Йонсон приехал в Киев

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Министр обороны Швеции Пол Йонсон прибыл в Киев. Об этом в четверг, 25 мая, написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Стороны обсудили возможность участия Швеции в авиационной коалиции и запуск программы подготовки украинских пилотов. Украинский президент также поблагодарил Швецию за присоединение к международной танковой коалиции и передачу 10 танков Leopard-2.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время визита в Швецию призвал Стокгольм передать Украине истребители Gripen. Помимо прочего, стороны обсудили вступление Украины в Европейский союз. Спикер Рады отметил, что Киев рассчитывает начать переговоры о членстве до конца 2023 года.

О том, что правительство Швеции приняло решение отправить Украине 10 танков Leopard, стало известно в марте. Глава Пентагона Ллойд Остин также рассказал, что Норвегия передаст Киеву две системы противовоздушной обороны NASAMS.

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Алина Гончарова
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