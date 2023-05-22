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17:20, 22 мая 2023Бывший СССР

Киев призвал Швецию передать Украине истребители Gripen

Спикер Верховной Рады Стефанчук призвал Швецию передать Украине истребители Gripen

Фото: Patrick Tragardh / Reuters

Cпикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время визита в Швецию призвал Стокгольм передать Украине истребители Gripen. Об этом говорится в Telegram-канале украинского парламента.

«Во время встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen», — заявил Стефанчук по итогам переговоров с госсекретарем шведского МИД Яном Кнутссоном.

Кроме того, он поблагодарил Швецию за всестороннюю помощь республике. Стороны также обсудили вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Стефанчук рассказал госсекретарю о выполнении рекомендаций Еврокомиссии для присоединения к ЕС. Спикер Рады отметил, что Киев рассчитывает начать переговоры о членстве до конца 2023 года.

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Кристина Есикова
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