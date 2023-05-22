Киев призвал Швецию передать Украине истребители Gripen

Спикер Верховной Рады Стефанчук призвал Швецию передать Украине истребители Gripen

Cпикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время визита в Швецию призвал Стокгольм передать Украине истребители Gripen. Об этом говорится в Telegram-канале украинского парламента.

«Во время встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen», — заявил Стефанчук по итогам переговоров с госсекретарем шведского МИД Яном Кнутссоном.

Кроме того, он поблагодарил Швецию за всестороннюю помощь республике. Стороны также обсудили вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Стефанчук рассказал госсекретарю о выполнении рекомендаций Еврокомиссии для присоединения к ЕС. Спикер Рады отметил, что Киев рассчитывает начать переговоры о членстве до конца 2023 года.