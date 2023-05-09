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23:29, 9 мая 2023Мир

Швеция прокомментировала информацию о передаче истребителей Украине

Глава Минобороны Швеции Йонсон: в стране нет истребителей для передачи Украине

Фото: Joel Silva / Globallookpress.com

Глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что королевство не намерено передавать истребители Украине. Слова министра приводит телеканал SVT.

«У нас сейчас нет лишних истребителей JAS Gripen, которые мы можем отправить на Украину», — цитирует Йонсона телеканал.

В марте министр обороны США Ллойд Остин говорил, что Швеция выделила Украине десять танков немецкого производства Leopard, Норвегия - два комплекса ПВО NASAMS.

Ранее сообщалось, что американские истребители F-22 Raptor выполнили оперативное развертывание на авиабазе Эстонии Эмари «для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря».

8 мая министр национальной безопасности и обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава поставила Украине истребители МиГ-29.

Ранее в Госдуме призвали заранее готовиться к получению Украиной истребителей F-16. Депутат Госдумы Алексей Журавлев написал, что российская система ПВО никогда не сталкивалась с такими экземплярами, и ее необходимо спешно модернизировать для соответствия современным условиям ведения войны.

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Екатерина Подвигина
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