Швеция выделит Украине военную помощь на 600 миллионов долларов
Парламент Швеции одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на 6,2 миллиарда шведских крон (около 600 миллионов долларов). Об этом сообщается на сайте Риксдага.
В заявлении отмечается, что в новый пакет вошли танки Leopard 2, самоходные артиллерийские установки Archer, ракетные комплексы Robotsystem 97, а также боеприпасы. Шведский парламент также одобрил отправку 14 систем Archer в Великобританию для замены старых самоходных артиллерийских установок AS-90, которые Стокгольм передал Киеву.
В декабре 2022 года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что новый пакет военной помощи Украине будет больше предыдущего на 50 процентов. До этого, в ноябре Стокгольм объявил о выделении Украине на 287 миллионов долларов на военную поддержку.