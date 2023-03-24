Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:34, 24 марта 2023Мир

Швеция выделит Украине военную помощь на 600 миллионов долларов

Парламент Швеции одобрил поставку пакета военной помощи Украине на $600 миллионов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Парламент Швеции одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на 6,2 миллиарда шведских крон (около 600 миллионов долларов). Об этом сообщается на сайте Риксдага.

В заявлении отмечается, что в новый пакет вошли танки Leopard 2, самоходные артиллерийские установки Archer, ракетные комплексы Robotsystem 97, а также боеприпасы. Шведский парламент также одобрил отправку 14 систем Archer в Великобританию для замены старых самоходных артиллерийских установок AS-90, которые Стокгольм передал Киеву.

В декабре 2022 года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что новый пакет военной помощи Украине будет больше предыдущего на 50 процентов. До этого, в ноябре Стокгольм объявил о выделении Украине на 287 миллионов долларов на военную поддержку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о возможном столкновении сильнейших армий мира
В России обвинили США в грубых нарушениях обязательств по полетам в Сирии
Бывший мэр Челябинска освободился из колонии после отбытия срока за взятки
Медведев поностальгировал по Советскому Союзу
Медведев заявил о ненависти Запада к россиянам
В российском регионе произошло землетрясение
Паромное сообщение на Керченской переправе восстановили
Россиянам рассказали о сроках хранения квитанций ЖКХ
Риелторы рекомендовали молодым семьям районы старой Москвы для покупки квартиры
В Минске отреагировали на планы США назначить посланника для работы с оппозицией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.