Швеция выделит Украине военную помощь на 600 миллионов долларов

Парламент Швеции одобрил поставку пакета военной помощи Украине на $600 миллионов

Парламент Швеции одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на 6,2 миллиарда шведских крон (около 600 миллионов долларов). Об этом сообщается на сайте Риксдага.

В заявлении отмечается, что в новый пакет вошли танки Leopard 2, самоходные артиллерийские установки Archer, ракетные комплексы Robotsystem 97, а также боеприпасы. Шведский парламент также одобрил отправку 14 систем Archer в Великобританию для замены старых самоходных артиллерийских установок AS-90, которые Стокгольм передал Киеву.

В декабре 2022 года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что новый пакет военной помощи Украине будет больше предыдущего на 50 процентов. До этого, в ноябре Стокгольм объявил о выделении Украине на 287 миллионов долларов на военную поддержку.