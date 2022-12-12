Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:22, 12 декабря 2022Мир

Швеция заявила об увеличении нового пакета военной помощи Украине

Минобороны Швеции: девятый пакет помощи Украине будет больше предыдущего на 50%

Фото: TT News Agency / Claudio Breskiani / Reuters

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что новый пакет военной помощи Украине будет больше предыдущего на 50 процентов. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что девятый пакет поддержки Киева был одобрен правительством несколько недель назад. Глава шведского оборонного ведомства уточнил, что новый транш помощи будет включать в себя системы противовоздушной обороны (ПВО), а также боеприпасы для еще одного вида ПВО.

Кроме того, ожидается пакет, связанный с подготовкой к зиме, добавил Йонсон.

В ноябре Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 287 миллионов долларов. «Мы намерены как можно скорее вернуться с дальнейшей поддержкой Украины — как политической, экономической, так и военной, включая передачу более совершенных систем вооружений», — подчеркивал ранее Йонсон.

В августе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращался к Стокгольму с просьбой поставить Киеву еще больше вооружения. «Лучшее, что Швеция может сделать в области обороны в ближайшие недели, — это предоставить Украине свои знаменитые самоходные гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) RBS-70 и более снарядов для наших артиллерийских систем», — подчеркнул министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Инвестор предрек наступление худших времен для мировой экономики
Эндокринолог перечислила плюсы и минусы принятия ванны
Швеция заявила об увеличении нового пакета военной помощи Украине
Самый дорогой бомбардировщик в мире загорелся после аварийной посадки
Юрист дала советы по экономии на счетах за электричество и воду
Премьер Сербии ответила главе МИД Германии на слова о риторике по Косово
Объявление в подъезде жилого дома в Подмосковье заставило россиян поспорить
Сестра Роналду заступилась за брата фразой «убили человека»
Дипломат рассказал об отношениях британской королевской семьи с посольством РФ
Байдена обвинили в ухудшении отношений Вашингтона с союзниками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.