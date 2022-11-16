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11:29, 16 ноября 2022Мир

Швеция объявила о новом пакете помощи Украине

Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 287 миллионов долларов

Фото: Sascha Selli-Grabowski / Globallookpress.com

Министр обороны Швеции Пола Йонсон объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 3 миллиардов шведских крон (287 миллионов долларов). Об этом пишет РБК.

В поставки также войдет система противовоздушной обороны. «Мы намерены как можно скорее вернуться с дальнейшей поддержкой Украины — как политической, экономической, так и военной, включая передачу более совершенных систем вооружений», — подчеркивал ранее Йонсон.

15 ноября президент США Джо Байден запросил у Конгресса 37 миллиардов долларов для оказания дополнительной помощи Украине.

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Виктория Кондратьева
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