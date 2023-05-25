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12:28, 25 мая 2023Россия

В Кремле ответили на заявление украинской разведки о Путине как о главной цели

Песков: заявления украинской разведки о Путине как о «цели номер один» — террористические

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал террористическими заявления украинской разведки о том, что президент России Владимир Путин является «целью номер один». Высказывание представителя Кремля приводит ТАСС.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Путин возглавляет список приоритетных целей, поскольку он «координирует и решает, что происходит».

Песков также ответил на вопрос о том, планируется ли усиление охраны президента России в связи с заявлением замглавы ГУР. «Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают», — сказал пресс-секретарь.

Ранее в Госдуме заявили, что Киеву не удастся запугать российское руководство агрессивной риторикой. «А вот они подписали себе смертный приговор», — отметил депутат от Крыма Михаил Шеремет.

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Алан Босиков
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