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08:49, 25 мая 2023Россия

В Госдуме прокомментировали попадание Путина в список целей украинской разведки

Шеремет: попадание Путина в список целей ГУР показывает террористическую сущность Киева

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал заявление заместителя начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что российский лидер возглавляет список целей ведомства, отметив, что его слова являются проявлением террористической сущности, сообщает РИА Новости.

«Киевский режим показывает свое зверское обличье и террористическую сущность. Подобными заявлениями не запугать Россию, а вот они подписали себе смертный приговор», — заявил политик.

По его словам, Украину необходимо официально объявить террористическим государством, а западные страны, которые поставляют Киеву вооружения, нужно признать спонсорами терроризма.

Ранее Скибицкий заявил, что приоритетной задачей ГУР является уничтожение командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать. При этом он подчеркнул, что основной целью разведки является президент России, поскольку он «координирует и решает, что происходит».

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Марина Совина
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