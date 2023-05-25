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21:11, 25 мая 2023Мир

В Пентагоне усомнились в скором возвращении Украиной всех утраченных территорий

Генерал США Милли: Украине не удастся вернуть утраченные территории в ближайшее время
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Heiko Becker / Reuters

Украине вряд ли удастся вернуть утраченные территории в ближайшее время, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что стратегической целью Киева является освобождение всех территорий страны, оккупированных российской армией. Однако, по мнению Милли, в обозримом будущем этого не случится. «На оккупированной Россией Украине пара сотен тысяч российских войск. Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе», — отметил генерал.

Ранее глава Генштаба США заявил, что Пентагон обращался к Украине с просьбой не использовать поставляемое ей американское оружие для атак на территории России.

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Марина Совина
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