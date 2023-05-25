Член якудзы не убрал за собакой босса на улице и попал под арест

Sora News: полиция в Японии арестовала члена якудзы из-за собачьих экскрементов

Полицейские в японском городе Асахикава, префектура Хоккайдо, арестовали члена якудзы за то, что он не убрал оставленные на улице экскременты собаки. Об этом сообщает Sora News.

Утром 57-летний член якудзы из крупнейшей группировки «Ямагути-гуми» выгуливал любимую собаку одного из его почивших боссов.

Спустя несколько месяцев мужчину арестовали полицейские по подозрению в том, что он не убрал за собакой экскременты, которые она оставила на прилегающей к жилому дому территории. По данным полиции, было зафиксировано по меньшей мере два таких нарушения: 28 декабря и 9 января.

Хотя известно, что член якудзы каждое утро ходит с собакой по одному и тому же маршруту, он отрицает предъявленные ему обвинения. Мужчина заявил полиции, что не думает, что собака испражнялась в этот момент и в этом месте. Чтобы установить, был ли мужчина осведомлен, что животное оставило экскременты на чужой территории, полиция проводит расследование.

На данный момент крупнейшей группировкой якудза с учетом кандидатов в ее члены по-прежнему является «Ямагути-гуми» — в ней числится почти 9000 человек. На втором месте по численности располагается «Сумиеси-кай», в которую входят 4,5 тысячи якудза и кандидатов. В группировке «Инагава-кай» насчитывается 3,4 тысячи участников, включая кандидатов, а в «Кобе Ямагути-гуми», которая откололась от «Ямагути-гуми» в 2015 году, — около 3000 человек.

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