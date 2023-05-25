Зидан отказался возглавить саудовский «Аль-Наср»

Foot Mercato: Зидан отказался от контракта на 150 миллионов евро за два года в «Аль-Насре»

Французский тренер Зинедин Зидан отказался возглавить саудовский клуб «Аль-Наср». Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации издания, 50-летнему специалисту предложили 150 миллионов евро за два года работы, однако Зидан не согласился подписать контракт. Отмечается, что он ждет предложений от команды из топ-5 европейских лиг.

Об интересе «Аль-Насра» к французскому тренеру стало известно 13 апреля. Уточнялось, что в переговорах клуба с Зиданом участвовал также португальский нападающий Криштиану Роналду. Он пытался уговорить тренера решиться на переезд в Саудовскую Аравию.

Зидан на протяжении пяти лет возглавлял мадридский «Реал», который трижды приводил к победе в Лиге чемпионов. В 2021 году француз покинул команду.