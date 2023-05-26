Белорусская теннисистка оценила отказ украинки от рукопожатия с ней

Белорусская теннисистка Соболенко с пониманием отнеслась к отказу украинки от рукопожатия

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила решение украинки Марты Костюк отказаться от рукопожатий со спортсменками из России и Белоруссии на «Ролан Гаррос»-2023. Об этом сообщает France24.

«Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать. Будут люди, которые меня любят, будут и те, кто ненавидит», — заявила Соболенко. Она также отметила, что не испытывает к Костюк ничего подобного.

Соболенко также подчеркнула, что с пониманием относится к решению украинки. «В то же время я чувствую, что спорт должен быть вне политики. Мы просто спортсмены», — добавила белоруска.

Соболенко сыграет с Костюк в первом круге «Ролан Гаррос». Встреча пройдет в воскресенье, 28 мая.