Полковник Киселев: потери ВСУ в Артемовске и Соледаре доходят до 40 тысяч

Военный эксперт из Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Соледар и Артемовск (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщает ТАСС.

По словам полковника, потери украинских войск на этих территориях доходят до 40 тысяч. «Это безвозвратные потери, которые укронацисты понесли за Соледар и Артемовск», — заключил Киселев.

Ранее полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов оценил потери ВСУ в боях за Артемовск. По его словам, в сражении за город могли погибнуть до 40 тысяч украинских военных.

В ночь на 21 мая Минобороны России подтвердило, что российские силы взяли под контроль Артемовск. Бои за город продлились 224 дня.