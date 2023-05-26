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23:58, 26 мая 2023Бывший СССР

Полковник оценил потери ВСУ в Артемовске и Соледаре

Полковник Киселев: потери ВСУ в Артемовске и Соледаре доходят до 40 тысяч

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный эксперт из Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Соледар и Артемовск (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщает ТАСС.

По словам полковника, потери украинских войск на этих территориях доходят до 40 тысяч. «Это безвозвратные потери, которые укронацисты понесли за Соледар и Артемовск», — заключил Киселев.

Ранее полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов оценил потери ВСУ в боях за Артемовск. По его словам, в сражении за город могли погибнуть до 40 тысяч украинских военных.

В ночь на 21 мая Минобороны России подтвердило, что российские силы взяли под контроль Артемовск. Бои за город продлились 224 дня.

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    Марина Совина
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