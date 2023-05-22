Потери украинских военных в Артемовске оценили

Полковник запаса Насонов заявил о потере ВСУ около 40 тысяч военных в Артемовске

Полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов в беседе с Ura.ru оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). По его словам, в боях за город могли погибнуть до 40 тысяч украинских военных.

«Предположительные потери, которые понесли украинские вооруженные формирования и натовские участники, ориентировочно можно оценить в 40-тысячную группировку», — заявил он, назвав битву за Артемовск «единоборством между добром и злом», в котором победила Россия.

Также эксперт выразил сомнения в способности ВСУ организовать обещанное контрнаступление. Насонов подчеркнул, что в настоящее время высокопоставленных лиц на Украине привлекают к уголовной ответственности из-за коррупционных действий, главнокомандующие «теряются», а по складам с вооружениями и боеприпасами постоянно наносятся удары со стороны российских военных.

Ранее командир взвода одного из штурмовых подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер рассказал, что бои за Артемовск были очень тяжелыми и кровопролитными. Он напомнил, что ВСУ стянули в город большое количество артиллерии и цеплялись за каждый дом.