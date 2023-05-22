Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:05, 22 мая 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал о последних боях за Артемовск

Российский военный: ВСУ постоянно перебрасывали артиллерию и резервистов в Артемовск

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Бои за Артемовск (украинское название Бахмут) были очень тяжелыми и кровопролитными, заявил командир взвода одного из штурмовых подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Российские военные бились за город 224 дня, напомнил он. «Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили город в настоящую крепость, готовились долго. Стянули сюда большое количество артиллерии. Противник цеплялся за каждый дом», — рассказал командир о последних боях.

Российский военный назвал еще одну причину, по которой битва за город растянулась на восемь месяцев. По его словам, в Артемовск постоянно перебрасывали резервистов ВСУ, наемников. Украинским военным внушали, что Артемовск никогда не сдадут, уточнил командир. Поэтому, по его мнению, Киев понимал важность населенного пункта для поддержания морального духа бойцов.

Российский боец добавил, что ВСУ оставили в городе противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, польские минометы, а также терминалы спутниковой системы Starlink.

В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Хакеры заявили о тяжелом ранении Валерия Залужного. Что случилось с пропавшим с телеэкранов главкомом ВСУ?
Российские военные применили «умные бомбы» в Херсонской области
Украинские военные мешали жителям Артемовска спастись из горящего подвала
Отсутствовавший на публике главком ВСУ выступил по видеосвязи с размытым фоном
Российский посол оценил слова США об ударах ВСУ по Крыму
Украинские беженцы в Польше пожаловались на потерю льгот
Друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкой после смерти мужа Петра Кучеренко
Российский военный рассказал о последних боях за Артемовск
Стало известно об ударе по расположению батальона ВСУ «Кракен» в Харькове
В США назвали пять свидетельств провала Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.