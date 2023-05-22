Российский военный рассказал о последних боях за Артемовск

Российский военный: ВСУ постоянно перебрасывали артиллерию и резервистов в Артемовск

Бои за Артемовск (украинское название Бахмут) были очень тяжелыми и кровопролитными, заявил командир взвода одного из штурмовых подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Российские военные бились за город 224 дня, напомнил он. «Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили город в настоящую крепость, готовились долго. Стянули сюда большое количество артиллерии. Противник цеплялся за каждый дом», — рассказал командир о последних боях.

Российский военный назвал еще одну причину, по которой битва за город растянулась на восемь месяцев. По его словам, в Артемовск постоянно перебрасывали резервистов ВСУ, наемников. Украинским военным внушали, что Артемовск никогда не сдадут, уточнил командир. Поэтому, по его мнению, Киев понимал важность населенного пункта для поддержания морального духа бойцов.

Российский боец добавил, что ВСУ оставили в городе противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, польские минометы, а также терминалы спутниковой системы Starlink.

В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска.