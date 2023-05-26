ЦБ оценил масштабы ухода иностранных компаний из России

ЦБ: с начала СВО иностранные инвесторы совершили 200 сделок по продаже российских активов

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине по март 2023 года иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже российских активов. Об этом заявили экономисты ЦБ в новом Обзоре финансовой стабильности.

Общую стоимость этих сделок Банк России не назвал, но уточнил, что одна пятая от их общего числа (40 штук) касалась крупных активов стоимостью более 100 миллионов долларов. Кроме того, с октября по март состоялось пять масштабных сделок со средним чеком выше 400 миллионов долларов.

Россию покинули уже более 500 иностранных компаний, писало в мае Assotiated Press. По оценке Bloomberg Economics, общая стоимость проданных ими в 2022 году активов составила 15-20 миллиардов долларов.

Аналитики ЦБ отметили, что российские потребители «испытали влияние» оттока крупных зарубежных игроков из сфер общепита, а также ретейлеров одежды, мебели и бытовых товаров. Уход компаний также негативно сказался на рынке коммерческой недвижимости.

По словам экономистов, в новых условиях санкционного давления на Россию такие сделки могут вызывать «всплески волатильности на валютном рынке». Продажи активов иностранными инвесторами провоцируют повышенный спрос на валюту на внутреннем рынке России и оказывают давление на рубль. Пока этот фактор не является ключевым для курса рубля, но до конца года его значимость может усилиться, предупредил ЦБ.

В начале апреля рубль начал резко слабеть к доллару и евро. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил установить ежемесячный лимит в размере 1 миллиарда долларов на покупку валюты резидентами в случае сделок с иностранными компаниями до 1 июня.