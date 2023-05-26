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19:50, 26 мая 2023Культура

Названа дата выхода в России фильма «Переводчик» с Джейком Джилленхолом

Фильм «Переводчик» с Джейком Джилленхолом в главной роли выйдет в России 1 июня

Кадр: фильм «Переводчик»

Названа дата выхода в России фильма «Переводчик», главную роль в котором исполнил актер Джейк Джилленхол. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премьера ленты британского режиссера Гая Ричи, ранее работавшего над такими картинами, как «Джентльмены» и «Гнев человеческий», состоится в российских кинотеатрах 1 июня.

В основе сюжета — история о сержанте армии США по имени Джон Кинли, который не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед. Именно ему удалось отбить раненного Кинли и на себе вытащить через опасную территорию. Чувство долга не дает Джону покоя и он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за Ахмедом и его семьей. На обоих объявлена охота, действовать приходится в одиночку, но он понимает, что не может бросить своего товарища в беде.

«Эта история о двух мужчинах, которые, казалось бы, принимали по жизни неосознанные решения, а, может быть, их какая-то сила подталкивала на принятие этих решений», — подчеркнул Джилленхол. В актерский состав проекта также вошли такие артисты, как Дар Салим, Джонни Ли Миллер и Эмили Бичем.

Ранее российская кинокомпания «Вольга» опубликовала второй локализованный трейлер фильма «Переводчик» от режиссера Гая Ричи.

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    Сергей Равин
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