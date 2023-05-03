Опубликован второй локализованный трейлер «Переводчика» Гая Ричи

Вышел второй локализованный трейлер фильма «Переводчик» от режиссера Гая Ричи

Российская кинокомпания «Вольга» опубликовала второй локализованный трейлер фильма «Переводчик» от британского режиссера Гая Ричи. Ролик вышел на официальном YouTube-канале «Вольги».

Сюжет новой картины расскажет о сержанте армии США Джоне Кинли, попавшем в окружение противника в Афганистане. Солдату удается выжить благодаря местному переводчику по имени Ахмед. Кинли возвращается на родину и узнает, что афганец не получил права убежища. Тогда он возвращается в горячую точку, чтобы спасти боевого товарища и его семью.

Главную роль в ленте исполнил американский актер Джейк Джилленхол. В «Переводчике» также сыграли Джонни Ли Миллер, Энтони Старр, Александер Людвиг, Эмили Бичем, Джейсон Вонг и другие.

Сценарий фильма Гай Ричи написал совместно с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом. Премьера «Переводчика» в России запланирована на 1 июня.