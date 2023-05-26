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09:29, 26 мая 2023Мир

Оценены шансы Эрдогана на победу во втором туре

Тюрколог Яшар Ниязбаев: шансы Эрдогана на победу во втором туре выше, чем у оппозиции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, одержит победу во втором туре выборов. Так шансы действующего главы государства оценил тюрколог и главный редактор издания «МК-Турция» Яшар Ниязбаев в интервью «Ленте.ру».

По его словам, в ночь после первого тура оппозиция пыталась внушить своим сторонникам, что лидирует, но этого не произошло. «Результаты первого тура сильно повлияли на настроения избирателей, они разочаровались в оппозиции. Некоторые люди могут просто не пойти голосовать во втором туре: зачем тратить свое время?» — объяснил Ниязбаев. Низкая явка оппозиционно настроенных избирателей может негативно сказаться на результате кандидата от объединенной оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

Политолог также напомнил, что Эрдогана поддержал правый политик Синан Оган, занявший третье место в первом туре и набравший пять процентов голосов. В то же время Ниязбаев допустил, что часть людей, проголосовавших за Огана в первом туре, может в этот раз не явиться на участки или поддержать Кемаля Кылычдароглу. Кроме того, оппозиционного кандидата поддержала правая «Партия победы» — это может помочь ему сократить отставание от Эрдогана на два процента. Но шансы на победу у действующего главы государства все равно выше.

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«Оппозиция, конечно, будет до последнего считать, но у них есть свои люди в избирательной комиссии, и они все равно увидят, что не могут никак повлиять на исход выборов, даже если на отдельных участках будут как-то неправильно подсчитаны бюллетени», — отметил тюрколог.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а его оппонент, Кемаль Кылычдароглу, 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов. Мухаррем Индже, который снялся с выборов за три дня до первого тура, но голоса за которого решено считать действительными, получил 0,41 процента голосов. Второй тур пройдет 28 мая. В нем примут участие только Эрдоган и Кылычдароглу.

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Валентина Шварцман
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