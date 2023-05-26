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10:29, 26 мая 2023Россия

Момент уничтожения ракеты близ российского аэродрома системой ПВО попал на видео

Shot опубликовал кадры уничтожения системой ПВО ракеты близ аэродрома в Ростовской области

В сети появились кадры момента уничтожения ракеты близ военного аэродрома в Ростовской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как сбитая ракета летит вниз после удара системы противовоздушной обороны (ПВО). «Сбили! Сбили ракету! Молодцы наши ребята!» — слышно за кадром.

Система ПВО сбила ракету в районе Морозовска Ростовской области в ночь на пятницу, 25 мая. Тогда губернатор российского региона Василий Голубев призвал сохранять спокойствие.

Впоследствии стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать военный аэродром Морозовск в Ростовской области. Предварительно, Киев планировал нанести из ракетно-тактического комплекса «Гром», но ракета была сбита системой ПВО.

Анастасия Шейкина
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