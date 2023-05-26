Военкоры сообщили об убийстве бойцом ВСУ командира за приказ пойти на смерть

«РВ»: ротный ВСУ убил командира батальона за приказ отправить солдат на верную смерть

На Украине командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убил своего начальника, командира батальона, за его намерение отправить бойцов на верную смерть. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

При этом отмечается, что данная информация поступает с украинской стороны, и проверить ее достоверность не представляется возможным.

13 мая украинские военнослужащие обвинили командира в «жестоком и подлом» убийстве солдата из 32-й бригады. Бойцы собрали несколько листов подписей под требованием провести проверку по факту убийства.

Ранее боец националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), экс-вокалист метал-группы из Житомира Артем Ступницкий рассказал, что убил подозреваемого в корректировке огня сослуживца ножом во время боев в Мариуполе.