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06:21, 26 мая 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили об убийстве бойцом ВСУ командира за приказ пойти на смерть

«РВ»: ротный ВСУ убил командира батальона за приказ отправить солдат на верную смерть

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На Украине командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убил своего начальника, командира батальона, за его намерение отправить бойцов на верную смерть. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

При этом отмечается, что данная информация поступает с украинской стороны, и проверить ее достоверность не представляется возможным.

13 мая украинские военнослужащие обвинили командира в «жестоком и подлом» убийстве солдата из 32-й бригады. Бойцы собрали несколько листов подписей под требованием провести проверку по факту убийства.

Ранее боец националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), экс-вокалист метал-группы из Житомира Артем Ступницкий рассказал, что убил подозреваемого в корректировке огня сослуживца ножом во время боев в Мариуполе.

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Марина Совина
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