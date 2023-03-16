Боец «Азова» рассказал об убийстве сослуживца

Боец полка «Азов» рассказал, как убил подозреваемого в корректировке огня сослуживца

Боец националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), экс-вокалист металлической группы из Житомира Артем Ступницкий рассказал, что убил подозреваемого в корректировке огня сослуживца ножом во время боев в Мариуполе. Его слова передает РИА Новости.

«Зашел в комнату, где велся допрос этого человека. (…) Старший офицер сказал, что у этого человека есть переписки и группы в Viber по поводу корректировки и наведения, по поводу вознаграждений по этому делу. Указал мне на нож на столе, который лежал, и подал знак ударить его», — сказал он.

Ступницкий спросил у задержанного, зачем он занимался корректировкой и правда ли это, но тот промолчал, после чего боец убил его тремя ножевыми ударами в живот. Далее тело погибшего было отвезено на свалку около завода «Азовсталь». Как уточняется, у убитого обнаружили удостоверение военнослужащего украинской Нацгвардии. Он служил в военной части 3057 — 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии, куда входит «Азов». Отмечается, что Ступницкий проходит по уголовному делу в России.

Ранее санитар националистического полка Евгений Савельев рассказал об убийстве мирного жителя, заподозренного в корректировке. Командир приказал ему убить мужчину, который не уходил в подвал, как делали остальные гражданские во время боестолкновений. Савельев несколько раз выстрелил по нему из автомата.