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10:15, 15 марта 2023Бывший СССР

Пленный азовец рассказал об убийстве мирного жителя во время боев за Мариуполь

Пленный азовец Савельев рассказал об убийстве мирного жителя во время боев за Мариуполь

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В ходе боев за Мариуполь санитар националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Савельев убил мирного жителя, заподозрив в нем российского корректировщика. Об этом сам Савельев, находящийся под арестом и проходящий по уголовному делу, рассказал РИА Новости.

Во время боестолкновений между российской армией и Вооруженными силами Украины (ВСУ) мужчина средних лет не уходил в подвал, как делали остальные гражданские, а выходил между линий огня.

«Азовцы», не пообщавшись с гражданином, решили, что тот является российским корректировщиком и условились убить его. «В очередной раз, когда начался бой, этот мужчина опять вышел. Я незамедлительно доложил командиру», — рассказал Савельев.

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Тот приказал ему убить жителя Мариуполя. Савельев несколько раз выстрелил по нему из автомата, мужчина был убит. Сам азовец сейчас заявляет, что у него были сомнения, точно ли житель Мариуполя, выходивший на линию огня, был корректировщиком.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в оставлении тел погибших. По его словам, ВСУ не забирают, а также не обменивают тела погибших сослуживцев под Артемовском (украинское название — Бахмут).

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