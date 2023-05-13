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11:55, 13 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о жестоком убийстве командирами ВСУ своего подчиненного

RusVesna: командиры ВСУ «жестоко и подло» убили своего подчиненного из 32-й бригады

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) «жестоко и подло» убили своего подчиненного из 32-й бригады. Это стало известно из публикации портала RusVesna.

Как сообщило издание, о случившемся сообщили сами военнослужащие, записавшие видеообращение. Солдаты ВСУ собрали несколько листов подписей под требованием провести проверку по факту убийства.

«Мы собрали на пяти листах подписи наших побратимов. И просим обратить внимание на обращение в связи с превышением своих служебных обязанностей», — цитирует издание слова украинских военнослужащих. Они отметили, что в случившемся виноват подполковник Владимир Сырский, командир 3-го механизированного батальона 32-й отдельной механизированной бригады.

О начале проверки после обращения солдат не сообщается.

Ранее боец националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), экс-вокалист металлической группы из Житомира Артем Ступницкий рассказал, что убил подозреваемого в корректировке огня сослуживца ножом во время боев в Мариуполе.

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Марк Леонов
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