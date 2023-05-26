RT: под гаражами в Артемовске ВСУ сделали длинный лаз, позволяющий выйти в любом месте

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделали длинный лаз в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), который позволяет выйти в любом месте. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

«ВСУ устроили длинный лаз под гаражами в Артемовске — они могли выходить фактически в любом месте», — говорится в публикации. Уточняется, что российские бойцы вместе с военным корреспондентом Ильей Васюниным укрылись там, когда украинская армия начала обстрел и слежку при помощи дрона.

После завершения атаки ВСУ военнослужащие России показали военкору еще один бывший укреп армии Украины — там был обнаружен флаг Великобритании. Как отмечает RT, от окраины города украинские военные находятся на расстоянии от одного до полутора километров. По словам Васюнина, сейчас там постоянно ведутся артиллерийские дуэли.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев рассказал, что бойцы ВСУ, не успевшие выйти из Артемовска, пытаются скрыться от российских военных в квартирах. Малые группы ВСУ, оставшиеся без раций, снабжения и боекомплекта, пытаются найти себе убежище. «Переворачивают ванны — и прячутся под ванны», — пояснил журналист.