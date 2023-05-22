Стало известно о попытках бойцов ВСУ спрятаться под ваннами в Артемовске

RT: оставшиеся в Артемовске бойцы ВСУ прячутся в квартирах под ванны

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), не успевшие выйти из Артемовска (украинское название — Бахмут), пытаются скрыться от российские бойцов в квартирах. Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

Журналист снял репортаж, в котором показал, как сейчас выглядят микрорайоны Гнездо и Домино, где были последние укрепрайоны украинских войск.

Как стало известно, малые группы ВСУ, оставшиеся без раций, снабжения и боекомплекта, пытаются найти себе убежище. «Переворачивают ванны — и прячутся под ванны. Ждут шанс или убежать, или на что они надеются...» — рассказал военкор.

20 мая российские силы взяли под контроль Артемовск. Сначала об этом объявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Затем эту информацию подтвердили в Минобороны.

Бои за Артемовск продлились 224 дня. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что контроль над городом позволит российским военным наступать вглубь Украины.