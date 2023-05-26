Россиян предупредили о новом способе мошенничества

«Известия»: мошенники стали красть у россиян деньги при помощи давления на родственников

Злоумышленники стали выманивать деньги у россиян, угрожая их родственникам. О новой схеме мошенничества сообщили «Известиям» в ВТБ.

Мошенник звонит потенциальной жертве, представляется сотрудником банка или правоохранительных органов и сообщает о необходимости «обезопасить средства». Если человек отказывается это сделать, злоумышленник начинает агрессивно настаивать на своем и угрожает связаться с родственниками собеседника.

Вице-президент ВТБ Никита Чугунов уточняет, что мошенники действительно звонят людям из ближайшего круга потенциальной жертвы. «Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника, чтобы тот принял меры для "спасения" своих или семейных средств от кражи», — отмечает он. Чугунов предупреждает, что, выполняя требования мошенником под сильным психологическим воздействием, люди рискуют потерять семейный бюджет.

По информации издания, о новой схеме обмана также знают в Росбанке, МТС-банке, Газпромбанке, а также в проекте «Народного фронта» «За права заемщиков» и сервисе DLBI.