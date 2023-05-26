Ракетные корабли Балтфлота выполнили комплекс стрельб в море

Корабли «Одинцово» и «Советск» Балтфлота выполнили комплекс стрельб в Балтийском море

Корабельная ударная группа Балтийского флота, в которую вошли малые ракетные корабли (МРК) «Одинцово» и «Советск» Балтийской военно-морской базы, выполнила комплекс ракетных стрельб в Балтийском море в рамках тренировки. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«В рамках плановой тренировки специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей МРК выполнили электронные (условные) одиночные и залповые пуски по назначенным целям, имитирующим отряды боевых кораблей, а также скопление боевой техники и живой силы, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, транспортные развязки, защищенные объекты и командные пункты условного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. Стрельбы проводили в условиях сложной помеховой обстановки, которую искусственно создали для усложнения задачи.

Также в ходе выполнения учебно-боевых задач экипажи МРК провели учения по борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне во время стоянки на базе.

Ранее в мае командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что до конца 2023 года на вооружение флота поступят три МРК проекта 22800 «Каракурт» и патрульный корабль.

