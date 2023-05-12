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20:29, 12 мая 2023Наука и техника

Черноморский флот получит три «Каракурта» до конца года

Командующий ЧФ Соколов: до конца года на вооружение флота поступят три МРК «Каракурт»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

До конца 2023 года на вооружение Черноморского флота (ЧФ) поступят три малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт» и патрульный корабль. Об этом сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете «Красная Звезда».

«Добавлю, что в 2023 году планируется принять в состав флота три новейших МРК серии "Каракурт", вооруженных высокоточным ракетным оружием, а также новый патрульный корабль», — сказал он.

МРК ближней морской зоны проекта 22800 получили восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, позволяющих запускать ракеты семейства «Калибр-НК» и «Оникс».

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В ноябре 2022 года в пресс-службе Амурского судостроительного завода (АСЗ) сообщили, что первый в серии МРК «Ржев» проекта 22800, который строят на АСЗ для Тихоокеанского флота, спустят на воду в 2023 году.

В октябре того же года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что МРК «Аскольд» проекта 22800, вооруженный комплексом «Панцирь-М», завершит морские испытания в первой половине 2023 года.

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Даниил Иринин
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