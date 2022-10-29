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13:24, 29 октября 2022Наука и техника

Российский «Аскольд» завершит испытания

Источник ТАСС: российский корабль «Аскольд» завершит морские испытания в 2023 году

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский малый ракетный корабль (МРК) «Аскольд» проекта 22800 (шифр «Каракурт»), вооруженный комплексами «Калибр-НК» и «Панцирь-М», завершит морские испытания в первой половине 2023 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Корабль "Аскольд", вооруженный ракетами "Калибр" и морской версией комплекса "Панцирь", завершит в декабре ходовые испытания и в начале 2023 года приступит к государственным», — сказал собеседник.

Источник добавил, что «по завершении морской части испытательной программы начнется ревизия корабля».

В октябре в пресс-службе Балтийского флота России сообщили, что новый МРК Буря проекта 22800, который является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», проходит заводские ходовые испытания в морских полигонах.

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Иван Потапов
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