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00:12, 18 октября 2022Наука и техника

Новый «Каракурт» вышел на испытания в море

МРК «Буря» проекта «Каракурт» вышел на испытания в Балтийское море

Фото: Минобороны РФ

Новый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Каракурт», который является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», проходит заводские ходовые испытания в морских полигонах Балтики. Корабль построили на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота, сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Экипаж МРК "Буря" совместно с представителями промышленности проверяет работоспособность систем и механизмов корабля в море. В частности, проводится проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства. Далее будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля, на последних этапах испытаний [будет] выполняться комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что заводские ходовые испытания являются одним из этапов, завершающих процесс строительства корабля. В ходе испытаний системы и механизмы корабля в ходовых условиях проверяют на соответствие утвержденной спецификации.

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МРК «Буря» стал вторым кораблем проекта 22800, который получил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М» с ракетами и шестиствольными артиллерийскими автоматами калибра 30 миллиметров. МРК оснащен универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14, который вмещает восемь ракет.

Ранее на морских полигонах Балтийского флота начались испытания МРК «Град» проекта 21631 «Буян-М». Экипаж совместно представителями промышленности проверяют работоспособность систем МРК в море.

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Даниил Иринин
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