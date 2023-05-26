Бывший футболист ЦСКА рассказал о заблуждении насчет пива

Бывший футболист ЦСКА Таранов рассказал, что пиво не помогает быстрее восстанавливаться

Бывший футболист московского ЦСКА Иван Таранов рассказал о популярном заблуждении насчет пользы пива для восстановления спортсменов. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, для этих целей лучше подходит сладкая вода. «Даже по себе это ощущал. Когда после игры выпью пива — на утро разбитый. А если просто хорошо поем, выпью воды простой побольше (или даже сладкой) — усталости не чувствую!» — отметил Таранов.

Экс-футболист добавил, что его ощущения подтвердились во время обучения на тренера. «Ошибочное представление, что пиво помогает быстрее восстанавливаться. Из поколения в поколение это все шло, но без анализа», — сказал Таранов.

Футболист выступал за ЦСКА c 2003 по 2007 год. В составе команды он стал двукратным чемпионом России.