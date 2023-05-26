Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
Сегодня
15:15 (Мск)
Ольга Данилович
Ролан Гаррос — квалификация (ж)
Алания
Сегодня
18:00 (Мск)
Балтика
Россия - Мелбет Первая лига|33-й тур
Салернитана
Завтра
16:00 (Мск)
Удинезе
Италия - Серия А|37-й тур
Сампдория
Сегодня
21:45 (Мск)
Сассуоло
Италия - Серия А|37-й тур
Химки
Завтра
14:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
12:09, 26 мая 2023Спорт

Бывший футболист ЦСКА рассказал о заблуждении насчет пива

Бывший футболист ЦСКА Таранов рассказал, что пиво не помогает быстрее восстанавливаться
Иван Таранов

Иван Таранов. Фото: Russian football league / Globallookpress.com

Бывший футболист московского ЦСКА Иван Таранов рассказал о популярном заблуждении насчет пользы пива для восстановления спортсменов. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, для этих целей лучше подходит сладкая вода. «Даже по себе это ощущал. Когда после игры выпью пива — на утро разбитый. А если просто хорошо поем, выпью воды простой побольше (или даже сладкой) — усталости не чувствую!» — отметил Таранов.

Экс-футболист добавил, что его ощущения подтвердились во время обучения на тренера. «Ошибочное представление, что пиво помогает быстрее восстанавливаться. Из поколения в поколение это все шло, но без анализа», — сказал Таранов.

Футболист выступал за ЦСКА c 2003 по 2007 год. В составе команды он стал двукратным чемпионом России.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Момент удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре попал на видео
На вооружение российской армии приняли СВЧ
На Западе назвали условие прекращения поддержки Украины
Раскрыты подробности самого популярного фестиваля России
Столичный парфюмер рассказала о создании ароматов для картин великих художников
Оксана Самойлова рассказала о «жесточайшей» диете Джигана
Рябков отреагировал на инициативу сенаторов США по выходу из ДСНВ
Из российских онлайн-кинотеатров удалят мультфильмы Хаяо Миядзаки
Паралимпиец дал совет Костомарову
Стала известна позиция Кремля по участию в саммите БРИКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.