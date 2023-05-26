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12:07, 26 мая 2023Мир

Следователи в Польше выступили в защиту украинцев в деле «Северных потоков»

Польские следователи защищают граждан Украины в деле о подрывах на «Северных потоках»

Фото: DarSzach / Shutterstock / Fotodom

Польские следователи защищают граждан Украины в попытке опровергнуть публикации европейских СМИ по делу о причастности одной польской турфирмы и двух украинцев к диверсиям на газопроводах «Северный поток». Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

По мнению следователей, два гражданина Украины, скорее всего, были туристами, которые веселились в море на яхте и вели себя слишком расслабленно, для того чтобы профессионально совершить диверсию.

«Они веселились, шумели, обращая на себя внимание, у некоторых мужчин были на шее золотые цепочки», — отметили следователи Поморского отделения по противодействию организованной преступности и коррупции.

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Ни один профессионал не стал бы так демонстративно привлекать к себе внимание, отметили правоохранители совместно с коллегами из Агентства внутренней безопасности. Силовики и юристы сомневаются, что яхта украинцев «Андромеда», о которой рассказывают европейские издания, могла перевозить много взрывчатки для подрыва трех ниток газопроводов.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале следующего года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в диверсии. По его версии, операцию провели ВМС США, для установки бомб военные якобы использовали подлодки.

Ранее сообщалось, что Германия намерена использовать более 60 километров уцелевших труб «Северных потоков» для строительства газопровода между терминалами сжиженного природного газа (СПГ) на острове Рюген и общиной Лубмин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) на севере ФРГ.

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Глеб Бажуткин
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