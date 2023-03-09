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23:37, 9 марта 2023Мир

Германия решила выкупить трубы «Северного потока-2»

Die Welt: Германия решила выкупить 3 тысячи труб, предназначенных для «Северного потока-2»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия решила выкупить у обанкротившейся компании Nord Stream 2 AG трубы, предназначенные для строительства газопровода «Северного поток-2». Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, правительство ФРГ ведет переговоры по покупке 3 тысяч труб. Источники газеты сообщают, что сделку согласовали с Вашингтоном, чтобы обойти санкции. США одобрили решение ФРГ при условии, что деньги за трубы не должны попасть в Россию.

Собеседник Die Welt рассказал, что осталось только «найти надежное решение, чтобы деньги оказались у швейцарского администратора обанкротившейся компании и не утекали». Трубы планируется использовать для строительства нового трубопровода недалеко от острова Рюген.

25 февраля появилась информация, что власти Германии захотели использовать оставшиеся после прокладки газопровода «Северный поток-2» трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).

Марина Совина
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