Германия решила выкупить трубы «Северного потока-2»

Die Welt: Германия решила выкупить 3 тысячи труб, предназначенных для «Северного потока-2»

Германия решила выкупить у обанкротившейся компании Nord Stream 2 AG трубы, предназначенные для строительства газопровода «Северного поток-2». Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, правительство ФРГ ведет переговоры по покупке 3 тысяч труб. Источники газеты сообщают, что сделку согласовали с Вашингтоном, чтобы обойти санкции. США одобрили решение ФРГ при условии, что деньги за трубы не должны попасть в Россию.

Собеседник Die Welt рассказал, что осталось только «найти надежное решение, чтобы деньги оказались у швейцарского администратора обанкротившейся компании и не утекали». Трубы планируется использовать для строительства нового трубопровода недалеко от острова Рюген.

25 февраля появилась информация, что власти Германии захотели использовать оставшиеся после прокладки газопровода «Северный поток-2» трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).