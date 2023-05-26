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10:03, 26 мая 2023Наука и техника

IBM анонсировала создание самого мощного квантового компьютера

IBM запланировала построить квантовый компьютер на 100 тысяч кубитов

Фото: Misha Friedman / Getty Images

Американская корпорация IBM анонсировала планы построить самый мощный квантовый компьютер. Об этом сообщает издание MIT Technology Review.

Представители компании рассказали о своих планах на саммите G7 в Хиросиме, Япония. По словам инженеров, в течение 10 лет они должны создать вычислительную машину на 100 тысяч кубитов. Новое устройство позволит вывести квантовые вычисления в область полномасштабных операций, где технологии потенциально смогут решать задачи, перед которыми бессильны обычные суперкомпьютеры.

IBM будет сотрудничать с Токийским и Чикагским университетами. Корпорация выделит на проект 100 миллионов долларов. «Я называю это квантово-ориентированными суперкомпьютерами», — описал квантовый компьютер будущего вице-президент IBM по квантовым вычислениям Джей Гамбетта.

Также в разговоре с MIT Technology Review представители IBM подчеркнули, что даже крупные инвестиции в размере 100 миллионов долларов не гарантируют успеха. «Определенно есть риск», — признал Гамбетта.

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По словам авторов медиа, IBM не первая, кто запланировал создание «самого мощного квантового компьютера». Ранее в Google заявили, что намерены создать компьютер на миллион кубитов, однако непосредственно для вычислений будет выделено всего 10 тысяч кубитов.

В конце февраля ученые из Массачусетского технологического института (США) предложили новый способ передачи данных и охлаждения квантовых компьютеров. Специалисты разместили компьютер в холодильной камере и настроили связь с ним по беспроводному протоколу.

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Андрей Ставицкий
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