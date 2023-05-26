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22:20, 26 мая 2023Из жизни

Женщина бросила нервную работу в офисе и начала бесплатно путешествовать по миру

The Sun: жительница США уволилась с офисной работы и стала путешествовать бесплатно

Фото: Unsplash

Жительница Нью-Йорка, США, уволилась с нервной офисной работы и начала бесплатно путешествовать по всему миру. Об этом сообщает The Sun.

34-летняя Кристина Корниель бросила скучную работу в сфере управления человеческими ресурсами после того, как ей пришлось работать по 100 часов в неделю. «Я начала задумываться о том, как я хочу проводить свой день. Я хотела больше солнечного света, больше физических упражнений, больше времени с семьей, больше природы, больше обучения, больше волнения, больше личного развития, больше свободы», — рассказала американка.

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В 2017 году женщина поехала в одиночное путешествие в Таиланд. Во время этой поездки она быстро нашла единомышленников. Благодаря новым знакомствам Корниель стала онлайн-учителем и начала работать в удаленном режиме, а затем переквалифицировалась в полноценного создателя контента.

Затем женщина открыла для себя работу, которая позволяла ей экономить на всех обычных расходах на путешествия. Она стала заниматься присмотром за домашними животными. С тех пор как Корниель взяла на себя эту дополнительную роль, она жила бесплатно в десяти домах в Калифорнии, Монтре, Лондоне и Техасе. За месяц проживания в Швейцарии она сумела сэкономить крупную сумму, купаясь в джакузи, питаясь сырным фондю и управляя роскошным автомобилем.

Сейчас американка путешествует вместе с мужем Мартином. Пара уже успела объехать большую часть Европы и не намерена останавливаться.

Ранее сообщалось, что учительница из британского города Питерборо бросила работу, стала принцессой, разбогатела и купила дом на заработанные деньги. Она предлагает свои услуги в качестве принцессы и других персонажей на детских вечеринках, корпоративных мероприятиях и сотрудничает с различными брендами.

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    Алиса Дмитриева
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