Первые легальные бизнесмены СССР рассказали о зарождении рэкета

Интерес рэкетиров в СССР вызывали общественное питание, торговля и производство

Рэкет зародился в СССР в первые годы после появления Закона «О кооперации в СССР», принятого ровно 35 лет назад. Бандиты освоили рэкетирские методы, когда на смену кооперации уже пришли малые предприятия, но некоторые советские бизнесмены еще пытались продолжать свою деятельность в прежнем формате. В разговоре с «Лентой.ру» первые легальные бизнесмены СССР рассказали, что наибольший интерес рэкетиров вызывали общественное питание, торговля и производство.

Издатель Дмитрий Польняков в конце 1980-х и начале 1990-х продавал футбольные сувениры. Сначала рэкетиры к нему очень долго не приходили. «Но потом пришли одни — и пошел поток. Я даже смеялся: "Вы обалдели, что ли? Вот телефон, звоните [предыдущим бандитам]"», — вспоминает он.

По словам бизнесмена, выглядели они вполне интеллигентно, носили пиджаки. Во время визитов бандиты требовали денег за «крышу», толку от которой, считает Польняков, было немного.

Доктор экономических наук Игорь Захаров отметил, что несколькими годами позже, когда в 1991 году вышло постановление «О мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР», люди разделились на две группы: часть из них оставила прежнюю кооперативную форму, другая же, поделив деньги, стала создавать индивидуальные предприятия. «Причем некоторые из них тут же вывели свою деятельность за рубеж. Проблема рэкета становилась уже очень серьезной. Никому не хотелось терять деньги, которые могли просто отнять, обменяв их на вашу жизнь», — поделился воспоминаниями доктор экономических наук Игорь Захаров.

Платить за «крышу» не приходилось тем, кто занимался непонятным для рэкетиров деятельностью. Например, научно-консультационной деятельностью. Также везло тем, кто использовал наложенный платеж. В случаях же с общепитом, торговлей или производством бандиты просто приходили и отбирали все.

Иного варианта найти средства для существования у них не было. В дельнейшем [рэкетиры] поделились на две группы: одни сели, другие пошли учиться и ушли в предприниматели Игорь Захаров

Рэкет в определенной форме существует в России и по сей день. Так, в феврале 2023 года МВД России выявило многочисленные факты вымогательства денег у заключенных нижегородской колонии по указанию 35-летнего криминального авторитета. В августе 2022 года СК завершил расследование уголовного дела главаря организованной преступной группировки (ОПГ) Олега Медведева, известного в криминальной среде как Шишкан, и ее 18 участников. Они занимались, в частности, рэкетом предпринимателей Раменского района Подмосковья.