Авторитета Шишкана отправят под суд за убийства и рэкет

СКР завершил следствие по делу главаря ОПГ Шишкана и 18 участников за убийства и рэкет

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела главаря организованной преступной группировки (ОПГ) Олега Медведева, известного в криминальной среде как Шишкан, и ее 18 участников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Им вменяется организация и участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства, вымогательства, незаконный оборот оружия и боеприпасов. Шишкану также предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии. Материалы дела отправлены в Верховный Суд России, который определит его подсудность.

По данным СКР, Медведев и его сообщники убили раменского депутата Татьяну Сидорову и трех членов ее семьи — они пропали без вести в 2012 году. После этого обширные земельные участки «Племзавода Раменское», гендиректором которого была Сидорова, перешли людям Медведева. Летом 2019 года он и участники его ОПГ были задержаны, тогда же следователи нашли останки Сидоровой и ее родных.

Также люди Шишкана занимались рэкетом предпринимателей Раменского района, убийствами конкурентов и поджогами их имущества.

СКР расследует дела членов ОПГ, скрывшихся за границей.