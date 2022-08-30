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Авторитета Шишкана отправят под суд за убийства и рэкет

СКР завершил следствие по делу главаря ОПГ Шишкана и 18 участников за убийства и рэкет

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела главаря организованной преступной группировки (ОПГ) Олега Медведева, известного в криминальной среде как Шишкан, и ее 18 участников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Им вменяется организация и участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства, вымогательства, незаконный оборот оружия и боеприпасов. Шишкану также предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии. Материалы дела отправлены в Верховный Суд России, который определит его подсудность.

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По данным СКР, Медведев и его сообщники убили раменского депутата Татьяну Сидорову и трех членов ее семьи — они пропали без вести в 2012 году. После этого обширные земельные участки «Племзавода Раменское», гендиректором которого была Сидорова, перешли людям Медведева. Летом 2019 года он и участники его ОПГ были задержаны, тогда же следователи нашли останки Сидоровой и ее родных.

Также люди Шишкана занимались рэкетом предпринимателей Раменского района, убийствами конкурентов и поджогами их имущества.

СКР расследует дела членов ОПГ, скрывшихся за границей.

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Любовь Ширижик
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