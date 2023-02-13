МВД уличило «положенца» в рэкете заключенных российской колонии

МВД: криминальный авторитет вымогал деньги у заключенных в нижегородской колонии

Оперативники уголовного розыска МВД России выявили многочисленные факты вымогательства денег у заключенных нижегородской колонии по указанию 35-летнего криминального авторитета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Деятельность преступной группы, занимавшейся рэкетом осужденных, организовал подозреваемый, имеющий статус «положенца». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Его сообщники подозреваются в пяти фактах вымогательств, они также стали фигурантами уголовного дела.

Полиция уличила авторитета в том, что он придерживался воровских понятий и систематически нарушал режим колонии, оказывая преступное влияние на контингент. «Положенец» вовлек «42-летнего представителя нижестоящей касты преступной среды в вымогательства», отметили в МВД.