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19:30, 13 февраля 2023Силовые структуры

МВД уличило «положенца» в рэкете заключенных российской колонии

МВД: криминальный авторитет вымогал деньги у заключенных в нижегородской колонии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Оперативники уголовного розыска МВД России выявили многочисленные факты вымогательства денег у заключенных нижегородской колонии по указанию 35-летнего криминального авторитета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Деятельность преступной группы, занимавшейся рэкетом осужденных, организовал подозреваемый, имеющий статус «положенца». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Его сообщники подозреваются в пяти фактах вымогательств, они также стали фигурантами уголовного дела.

Полиция уличила авторитета в том, что он придерживался воровских понятий и систематически нарушал режим колонии, оказывая преступное влияние на контингент. «Положенец» вовлек «42-летнего представителя нижестоящей касты преступной среды в вымогательства», отметили в МВД.

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Любовь Ширижик
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