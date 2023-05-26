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05:00, 26 мая 2023Забота о себе

Названа оптимальная частота сексуальной активности для снятия стресса

Консультант Сейнсбери посоветовала заниматься сексом три раза в неделю для снятия стресса

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Консультант по вопросам фертильности Трейси Сейнсбери назвала оптимальную частоту сексуальной активности для снятия стресса. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Сейнсбери отмечает, что для положительного эмоционального настроя и психологического благополучия необходимо заниматься сексом три раза в неделю. По ее мнению, придерживаясь такого графика, человек будет получать необходимую суточную дозу гормонов счастья, которая включает серотонин, дофамин и окситоцин.

Специалистка добавила, что эти же гормоны повышают стойкость и выносливость, нужные при борьбе со стрессом. Поэтому, людям переживающим трудные времена, она посоветовала не отдаляться от партнера, а, наоборот, чаще заниматься с ним сексом.

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По мнению Сейнсбери, секс в паре должен стать частью повседневной рутины. Он не всегда будет красивым и романтичным, говорит специалистка, но намного важнее, чтобы он был осознанным и регулярным.

Ранее психолог раскрыла причины, по которым пропадает интерес к сексу. По ее мнению, негативное влияние могут оказать скрытые причины.

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Екатерина Улитина
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