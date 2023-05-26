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14:26, 26 мая 2023Культура

Голливудские режиссеры выразили недовольство вслед за бастующими сценаристами

Голливудские режиссеры потребовали заключить новый контракт на фоне забастовки сценаристов

Фото: Gordon Cowie / Unsplash

Гильдия режиссеров Америки выдвинула требования о включении в контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения положения, которое дало бы телевизионным режиссерам больше времени и ответственности в монтажной комнате. Об этом сообщает Variety.

Недовольство последовало на фоне забастовки Гильдии сценаристов США. Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых режиссерами, являются творческие права на телевидении — кинематографисты требуют больше свободы в финальном монтаже проектов. Также ими было выдвинуто требование об увелечении времени на работу — на данный момент у телережиссеров есть от двух дней на получасовую серию до 20 дней на двухчасовое кино. Отмечается, что действующий контракт истекает 30 июня.

Ранее в США оценили финансовые потери из-за забастовки сценаристов.

В начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату. По словам одного из руководителей Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, «забастовка станет вызовом для всей отрасли».

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Варвара Кошечкина
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