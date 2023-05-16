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14:11, 16 мая 2023Культура

В США оценили финансовые потери из-за забастовки сценаристов

Забастовка сценаристов Голливуда обернулась потерями в 30 миллионов долларов в день

Фото: Michaal Nigro / Globallookpress.com

В США оценили финансовые потери из-за забастовки сценаристов, начавшейся в мае. Данные публикует Deadline со ссылкой на заявление Гильдии сценаристов США (WGA).

По данным WGA, продолжающаяся забастовка обходится экономике Калифорнии в 30 миллионов долларов в день. Такой вывод был сделан на основе аналогичного инцидента, который произошел в 2007 году. Тогда забастовка нанесла ущерб экономике штата примерно на 2,1 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что работу над вторым сезоном сериала The Last of Us приостановили из-за забастовки сценаристов.

В начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату. По словам одного из руководителей Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, «забастовка станет вызовом для всей отрасли».

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Варвара Кошечкина
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