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19:55, 26 мая 2023Силовые структуры

В Запорожской области нашли тайник с боеприпасами

В Запорожской области полицейские нашли тайник с боеприпасами и формой ВСУ

Фото: ГУ МВД России по Запорожской области

В районе села Азовское Запорожской области полицейские нашли тайник с боеприпасами. Об этом в пятницу, 26 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В тайнике были спрятаны два корпуса гранат Ф1 и РГД-5, взрыватели к ним, а также форма Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла из незаконного оборота тысячу боеприпасов в Запорожской области. Силовики обнаружили схрон в районе села Славянка Михайловского района. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 222 УК РФ.

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    Илона Палей
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