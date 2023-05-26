Врач с Первого канала назвал неочевидные признаки проблем с щитовидной железой

Врач Гандельман назвал стремительный набор веса признаком проблем с щитовидной железой

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал, какие неочевидные признаки могут указывать на заболевания щитовидной железы. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Одним из признаков, говорящих о проблемах с щитовидной железой, врач назвал выпадение волос на бровях. Гандельман отметил, что такой симптом возникает при гипотиреозе — заболевании, при котором в организме снижается концентрация гормонов щитовидной железы.

Еще одним неочевидным признаком этого недуга является стремительный набор веса, сообщил он. «Щитовидная железа — это батарейка нашего организма, она помогает нам сжигать, расходовать калории. Когда гормонов нет, энергия не тратится, человек пассивный, страдает от слабости, и у него развивается ожирение», — рассказал Гандельман.

Повышенная потливость также может свидетельствовать о гипертиреозе, добавил специалист. Он уточнил, что при этом заболевании щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов.

Ранее Гандельман в программе «Жить здорово!» назвал способ защиты от деменции. По его словам, уберечь от этого недуга поможет работа на даче. Кроме того, как рассказал врач, труд на дачном участке предупреждает возникновение инфаркта и инсульта.