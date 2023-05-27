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12:34, 27 мая 2023Мир

МИД России раскритиковал поставки Турцией оружия на Украину

В МИД России заявили, что поставки Турцией оружия на Украину противоречат роли посредника

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Глава четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что поставки Турцией оружия на Украину противоречат заявлениям Анкары о стремлении добиться прекращения конфликта и начать переговоры. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника», — отметил Пилипсон.

Он добавил, что турецкие власти не раз сообщали, что стремятся к прекращению боевых действий на Украине. При этом поставки оружия со стороны Анкары и Запада только усугубляют конфликт.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу, призвав прекратить поставки оружия Киеву.

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    Елизавета Новикова
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