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21:48, 27 мая 2023Мир

В МИД обещали ответить на антироссийские шаги Германии

Захарова заявила, что Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина. Ее слова приводит ТАСС.

Дипломат уточнила, что Россия не является инициатором недружественных действий. По ее словам, Германия распространяет «новую ложь» против страны. Захарова уточнила, что МИД ФРГ скрывает действия от публичного поля и ранее он открыто отвергал высылку российских дипломатов, которые позже все-таки полетели в Москву.

Захарова добавила, что счета российских изданий снова заблокировали в Германии. Она обещала, что Москва введет ответные меры на эти действия.

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    Марина Совина
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