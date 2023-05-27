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09:34, 27 мая 2023Мир

Стало известно о решении Москвы выслать сотни сотрудников учреждений ФРГ из РФ

Süddeutsche Zeitung: предел численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ сократится до 350

Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

Москва приняла решение сократить предел численности сотрудников немецких учреждений в России до 350 человек. Об этом стало известно изданию Süddeutsche Zeitung, передает ТАСС в субботу, 27 мая.

По данным источников газеты, в результате из РФ будут высланы сотни граждан ФРГ. Отмечается, что в их числе, в частности, окажутся дипломаты, учителя и сотрудники культурного центра имени Гёте (Гёте-институт).

Как пояснил собеседник издания, соответствующее решение было принято Москвой еще в апреле и должно быть исполнено к июню. Утверждается, что российская сторона мотивировала его тем, что правительство Германии направило в РФ в два раза больше служащих, чем Россия — в ФРГ.

В свою очередь в МИД Германии сообщили, что в качестве ответной меры планируют «сбалансировать российское присутствие» в ФРГ.

В начале мая сообщалось, что часть сотрудников немецких диппредставительств вернулись из России в Берлин. До этого, в середине марта, ФРГ покинули часть сотрудников российских дипмиссий.

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    Варвара Кошечкина
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