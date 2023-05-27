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11:27, 27 мая 2023Россия

В России высказались об участии Запада в атаке на корабль «Иван Хурс»

Депутат Швыткин заявил о заинтересованности Запада в продолжении конфликта на Украине

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Участие Запада в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский корабль «Иван Хурс», охранявший «Турецкий поток», показывает заинтересованность стран в продолжении украинского конфликта, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался об атаке на судно.

Ранее появилась информация о том, что беспилотные катера, которыми Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России «Иван Хурс», были произведены на Западе и запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове. Такие детали в беседе с РИА Новости раскрыл осведомленный источник.

Это является эскалацией конфликта со стороны США и стран Запада

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

«Все больше и больше находит подтверждение в действиях не косвенное, а прямое участие в украинском конфликте США и стран Запада, которые предпринимают различные провокационные действия в отношении нашего государства с целью усиления эскалации напряженности», — заявил Швыткин.

Депутат отметил, что действия коллективного Запада не ведут к локализации украинского конфликта. А страны Запада утверждают, что они именно к этому стремятся.

«В действительности они не заинтересованы в деэскалации конфликта, а заинтересованы в его продолжении. Они делают все возможное для нанесения стратегического поражения в отношении нашего государства. И еще раз подтверждают, что Украина для них — это разменная монета в вопросе достижения своих геополитических целей», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на корабль «Иван Хурс» 24 мая в 5:30. В нападении принимали участие три беспилотных быстроходных катера. Корабль уничтожил судна противника огнем из штатного вооружения в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

Отмечается, что «Иван Хурс» охранял «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции. Кроме того, с корабля велся мониторинг надводной обстановки в юго-западной части Черного моря для обеспечения безопасности судоходства в рамках зерновой сделки. 26 мая корабль вернулся на базу в Севастополе.

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    Варвара Кошечкина
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